Ради собаки Алёна Водонаева готова выйти замуж

Ведущая поделилась своими мечтами, удивив поклонников. В Instagram она опубликовала серию снимков с собакой. Пост Алёна прокомментировала достаточно ёмко, перечислив в нем свои желания буквально по пунктам. И касались они не бриллиантов, а четвероногого питомца.

«Я мечтаю о собаке. Пока я не могу позволить себе такую ответственность. Для этого нужен муж. Чтобы гулял с ней утром и вечером и мыл ей лапы. Ну и еще, чтобы у мужа была огромная квартира. В Хамовниках... Я ради собаки даже замуж в третий раз готова пойти», - поделилась портретом идеального мужчины Водонаева.

По признанию ведущей, самостоятельно справиться с собакой, заведя ее сейчас, она не сможет. Плотный рабочий график, сын и кот занимают все ее время. Как отнесутся к появлению в их жизни собаки сын Богдан и кот, Алёна Водонаева не пояснила.

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