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Ради собаки Алёна Водонаева готова выйти замуж

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущая поделилась своими мечтами, удивив поклонников. В Instagram она опубликовала серию  снимков с собакой.  Пост Алёна прокомментировала достаточно ёмко, перечислив в нем свои  желания буквально по пунктам. И касались они не бриллиантов, а четвероногого питомца.

Ради собаки Алёна Водонаева готова выйти замуж

«Я мечтаю о собаке. Пока я не могу позволить себе такую ответственность. Для этого нужен муж.  Чтобы гулял с ней утром и вечером и мыл ей лапы. Ну и еще, чтобы у мужа была огромная квартира. В Хамовниках... Я ради собаки даже замуж в третий раз готова пойти», - поделилась портретом идеального мужчины Водонаева.

По признанию ведущей, самостоятельно справиться с собакой, заведя ее сейчас, она не сможет. Плотный рабочий график, сын и кот  занимают  все ее время.  Как отнесутся к появлению  в их жизни собаки сын Богдан и кот, Алёна Водонаева не пояснила.

 

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Автор: Елена Былкина
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