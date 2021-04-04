Фото юной Елены Ваенги очаровало поклонников

Исполнительница опубликовала снимок из семейного архива в Instagram.

Елена Ваенга

44-летняя Елена Ваенга разместила в личном аккаунте фото, на котором ей всего шестнадцать лет.

Со снимка смотрит на нас очаровательная старшеклассница с глубокими томными глазами.

Внучка контр-адмирала Северного флота Василия Семеновича Журавеля отличается яркой южной внешностью.

Огромные глаза. тёмные волосы, густые брови навели подписчиков на мысль о том, что в роду у Елены, возможно, были цыгане.

"Точно цыган в роду не было?" — интересуются фолловеры.

На такие мысли, возможно, поклонников исполнительницы навело и то, что Елена была замужем за цыганским бароном.

"В глазах есть то, что невозможно спрятать. На этой фотографии вы совсем юная, а в глазах уже мудрость и разум", — восхищаются фанаты певицы. "Глаза — просто утонуть можно!" — отмечают интернет-пользователи.

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