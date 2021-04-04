Тело сына Елены Пинджоян найдено под окнами её дома

Сегодня ночью погиб 14-летний Кирилл Пинджоян. Тело подростка обнаружили под окнами частного трёхэтажного дома, в котором проживала его семья. В момент гибели подростка в жилище находилась только бабушка, которая была занята своими делами.

"Бабушка поднялась в комнату Кирилла на третьем этаже и увидела открытое окно. Он вылез на крышу и там произошел этот несчастный случай. Либо он делал сэлфи и поскользнулся. Либо какой-то трюк. Он увлекался экстремальными видами спорта", — прокомментировал случившееся PR-директор Петро Шекшеев.

Отсутствие предсмертной записки в больше мере исключает возможность сиуцидальных намерений подростка. Однако по факту его гибели ведутся следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Три дня назад, 1 апреля Кирилл отметил свое 14-летие. Сегодня он должен был продолжить празднование в скейт-парке.

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