Сегодня ночью погиб 14-летний Кирилл Пинджоян. Тело подростка обнаружили под окнами частного трёхэтажного дома, в котором проживала его семья. В момент гибели подростка в жилище находилась только бабушка, которая была занята своими делами.

Отсутствие предсмертной записки в больше мере исключает возможность сиуцидальных намерений подростка. Однако по факту его гибели ведутся следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Три дня назад, 1 апреля Кирилл отметил свое 14-летие. Сегодня он должен был продолжить празднование в скейт-парке.

Кирилл Пинджоян и " Непоседы "- They Don't Care About Us