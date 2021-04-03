Юлия Высоцкая раскритиковала российских женщин

Актриса упрекнула замужних дам в том, что они не пытаются создать атмосферу счастья в своём доме.

Супруга режиссёра Андрея Кончаловского возразила на слова журналистки Катерины Гордеевой, которые показались ей неправильными.

"Обычно русские женщины — вышла замуж, родила детей, всё, у тебя больше нет жизни", — отметила Гордеева.

Юлия Высоцкая уверена, что многие женщины сами виноваты в том, что в их доме нет радости.

"У нас большая проблема совершенно противоположная, у нас женщина не строит дом и не ощущает себя хранительницей очага… Мне кажется, что дом, это не когда ты, как заводная — магазин, стирка, уборка. Это философия, это другое. В доме должно быть хорошо. Не в смысле "все котлеты пожарены", — рассказала Юлия на YouTube-канале Meduza Originals.

Актриса уверена, что надо стремиться к тому, чтобы в доме все улыбались, но единой рекомендации для этого нет.

"Кто-то улыбается от того, что они обсуждают с пеной у рта Шопенгауэра… и при этом не важно, что едят… У кого-то хорошо, когда выдраено чисто и пахнет ванилью с утра", — поделилась она своим мнением.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.