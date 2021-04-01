В Сети периодически появляются ролики с неизвестными личностями, которые снимают ролики в TikTok с Вячеславом Михайловичем.
Родственников модельера такое положение дел не устраивает. Более того, они уверены, что окружающие Зайцева люди преследуют корыстные мотивы.
Очередное видео с Вячеславом Зайцевым опубликовал молодой человек по имени Тимур. В СМИ его называют "опекуном" модельера. Есть подозрения, что Тимур использует личность Зайцева, чтобы привлечь внимание аудитории к своему аккаунту.
Интернет-пользователи решили, что 83-летний Вячеслав Зайцев не совсем понимает, что с ним происходит. Публика обратила внимание на то, что вид у кутюрье непонимающий и растерянный.
Тимур на видео привлёк модельера к созданию дизайн-проекта.
"Приятные рабочие мгновения с другом нашей семьи, делаем совместно новые принты", — подписал кадры молодой человек.
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