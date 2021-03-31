Ирина Понаровская добилась прибавки к пенсии

Пенсионный фонд России учтёт стаж работы исполнительницы в Краснодарской филармонии.

Ирина Понаровская была возмущена тем, что ПФР назначил ей пенсию в размере пяти тысяч рублей.

Позже выплаты увеличились до 14 тысячи рублей.

Певица категорически не согласна с такими мизерными выплатами, так как уверена, что её трудовой путь заслуживает более солидного поощрения.

Басманный суд Москвы встал на сторону певицы, удовлетворив иск знаменитости к столичному Пенсионному фонду.

ПФР №10 обязали вписать в общий трудовой стаж исполнительницы период работы в Краснодарской филармонии, где Ирина Витальевна работала с 1982 по 1983 годы.

Год трудового стажа позволил произвести перерасчёт страховой пенсии.

Теперь 68-летней артистке выплатят недополученные 240 тысяч рублей за 22 года, а также увеличат сумму пенсионных начислений. На сколько именно поднимут пенсию артистке, не сообщается.