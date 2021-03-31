Режиссёр Эркенов рассекретил причину смерти актёра Числова

Александра Числова называют королём эпизодов. Режиссёр Хусейн Эркенов часто приглашал актёра сниматься в своих фильмах, поэтому осведомлён о тяжёлой судьбе самобытного артиста.

Актёр ушёл из жизни в 2019 году. Числов был известен российскому зрителю по ролям в фильмах "Человек из будущего" и "Сто дней до приказа".

Кроме того, он снялся в десятках фильмах, где играл эпизодические роли, которые, однако, хорошо врезались в память аудитории.

О том, что стало причиной смерти артиста, оставалось долгое время загадкой. Многие говорили о том, что сгубил талантливого лицедея алкоголь.

На самом деле колоритный актёр скончался от СПИДа в возрасте 54 года.

Об этом рассказал его друг, режиссёр Хусейн Эркенов. Режиссёр объяснил, что Числов не хотел афишировать своё заболевание, поэтому не лечился.

"Он умирал от СПИДа, и это сейчас умалчивают. Многие СМИ пишут, что он умер от алкоголизма. Но это не так", — рассказал Эркенов в интервью "Собеседнику".

Кинодеятель отметил, что Числов приглашал разных неблагонадёжных людей в свою квартиру. каждый из которых мог стать причиной его заражения.

За квартиру артиста в Алтуфьево до сих пор не умолкают споры среди его родственников.