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Режиссёр Эркенов рассекретил причину смерти актёра Числова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Александра Числова называют королём эпизодов. Режиссёр Хусейн Эркенов часто приглашал актёра сниматься в своих фильмах, поэтому осведомлён о тяжёлой судьбе самобытного артиста.

Режиссёр Эркенов рассекретил причину смерти актёра Числова

Актёр ушёл из жизни в 2019 году. Числов был известен российскому зрителю по ролям в фильмах "Человек из будущего" и "Сто дней до приказа".

Кроме того, он снялся в десятках фильмах, где играл эпизодические роли, которые, однако, хорошо врезались в память аудитории.

О том, что стало причиной смерти артиста, оставалось долгое время загадкой. Многие говорили о том, что сгубил талантливого лицедея алкоголь.

На самом деле колоритный актёр скончался от СПИДа в возрасте 54 года.

Об этом рассказал его друг, режиссёр Хусейн Эркенов. Режиссёр объяснил, что Числов не хотел афишировать своё заболевание, поэтому не лечился.

"Он умирал от СПИДа, и это сейчас умалчивают. Многие СМИ пишут, что он умер от алкоголизма. Но это не так", — рассказал Эркенов в интервью "Собеседнику".

Кинодеятель отметил, что Числов приглашал разных неблагонадёжных людей в свою квартиру. каждый из которых мог стать причиной его заражения.

За квартиру артиста в Алтуфьево до сих пор не умолкают споры среди его родственников.

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Автор: Елена Былкина
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