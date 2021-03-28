Ирина Муравьева потеряла ребенка на "Карнавале"

Актриса Ирина Муравьева могла бы трижды испытать радость материнства, но судьба распорядилась иначе. Потеря ребенка произошла на съемочной площадке, где она трудилась над очередной ролью.

Об этом несчастном случае рассказала ее коллега по цеху, актриса Ирина Жемчужная.

"Во время катания на коньках Ира получила травму, в результате чего потеряла будущего ребенка. Конечно, она очень переживала", — поделилась ее подруга.

Фильм "Карнавал" вышел в прокат 40 лет назад. В нем Ирина Муравьева талантливо раскрыла образ девушки-провинциалки, ищущей счастье в столице.

Роковая роль лишила актрису третьего ребенка от Леонида Эйдлина. Семья справилась с потерей, продолжив съемки и воспитав двух детей, а сейчас Ирина Муравьева помогает им с внуками.

О случившемся она предпочитает не вспоминать, предпочитая ролям в кино театральные.