Новая супруга Сергея Жигунова показала фото со свадьбы

Ранее звезда фильма "Гардемарины, вперёд!" намекнул на свою женитьбу, опубликовав в Instagram снимок с обручальным кольцом на безымянном пальце.

Брак с Викторией Ворожбит стал для актёра стал третьим по счету.

Публика обращает внимание на то, что Жигунов выбрал себе супругу, которая внешне очень напоминает его прежнюю любовь — Анастасию Заворотнюк

Журналистка Виктория Ворожбит, которая сохраняла молчание, когда её новоиспечённый супруг делал намёки на брак, разместила фото со свадебного торжества в Istagram.

"Жигуновы", — подписала Виктория романтичный снимок с поцелуем.

Молодожёны устроили скромную свадьбу. На роспись Виктория явилась с милом голубом платье, а Жигунов был в синем пиджаке, белой рубашке, но без галстука.

Подписчики поспешили поздравить счастливую чету.

"Вика и Сергей Викторович! Поздравляю вас от всей души!"; "Счастья вам! Ура, я верила в вас", — писали фолловеры

Для Виктории Ворожбит это повторный брак. Ранее обворожительная женщина была замужем за медиамагнатом Виктором Сухановым.