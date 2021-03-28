Ранее звезда фильма "Гардемарины, вперёд!" намекнул на свою женитьбу, опубликовав в Instagram снимок с обручальным кольцом на безымянном пальце.
Брак с Викторией Ворожбит стал для актёра стал третьим по счету.
Публика обращает внимание на то, что Жигунов выбрал себе супругу, которая внешне очень напоминает его прежнюю любовь — Анастасию Заворотнюк
Журналистка Виктория Ворожбит, которая сохраняла молчание, когда её новоиспечённый супруг делал намёки на брак, разместила фото со свадебного торжества в Istagram.
"Жигуновы", — подписала Виктория романтичный снимок с поцелуем.
Молодожёны устроили скромную свадьбу. На роспись Виктория явилась с милом голубом платье, а Жигунов был в синем пиджаке, белой рубашке, но без галстука.
Подписчики поспешили поздравить счастливую чету.
"Вика и Сергей Викторович! Поздравляю вас от всей души!";
"Счастья вам! Ура, я верила в вас", — писали фолловеры
Для Виктории Ворожбит это повторный брак. Ранее обворожительная женщина была замужем за медиамагнатом Виктором Сухановым.
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