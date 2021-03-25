Лобода посоветовала Урганту лечиться барсучьим жиром

Шоумен не смог избежать заражения зловредным вирусом COVID-19.

Иван Ургант очень лаконично сообщил о своей болезни.

22 марта телеведущий заявил в своём аккаунте Twitter, что заразился коронавирусом. Свой пост он закончил многозначительными словами "конец связи".

Отличающийся трудоголизмом Ургант не отказался от работы в своём вечернем шоу. Он решил вести "Вечерний Ургант" дистанционно, с помощью видеосвязи.

Иван извинился перед согражданами за то, что напомнил о пандемии тогда, когда россияне стали возвращаться к привычному образу жизни и уже "перестали этим интересоваться".

Ургант рассказал, что самоизолировался на даче в одиночестве, где ему тоскливо без семьи, и справляется с болезнью, которая протекает у него в лёгкой форме, при помощи витаминов и медикаментов, разжижающих кровь.

"Всё остальное разжижается само собой из-за страха и стресса", — пошутил ведущий.

Иван отметил, что коллеги по шоу-бизнесу проявили самое живое участие в его проблеме. Шоумен отметил, что звёзды ему советовали лечиться народными средствами.

"Светлана Лобода написала: "Ваня, пей барсучий жир. Он повышает иммунитет". Леонид Агутин сказал: "Пей медвежий жир. Он повышает иммунитет"", — рассказал Ургант.