Кристина Асмус приоткрыла секреты своего гардероба

Актриса опечалена тем, что найти вещи по душе на девушку с ее миниатюрными формами крайне сложно.

Свой пост, полный печали Кристина Асмус начала с того, что заявила, что буквально вынуждена жить в ателье.

"Мой рост — 164, вес 45-46. Размер одежды — XS. А я не хочу покупать одежду, которая на меня садиться, я хочу носить то, что мне нравится)) 👚 А то, что мне нравится шьют на длинноногих инстадив 🙈" — сокрушенно призналась звезда "Интернов".

Девушка нашла выход. Чтобы носить понравившиеся вещи, она отдает их швее, чтобы та "подогнала" их по фигуре.

"А уж найти платье на выход у дизайнеров или в шоурумах вообще из разряда фантастики, " - с горечью пояснила худощавая Кристина.

Откровенное признание актрисы поддержало большое количество ее подписчиков, отметивших, что и они при своих немодельных параметрах часто сталкиваются с такими проблемами.