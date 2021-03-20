Исполнительница несколько лет скрывала, что давно не живёт с мужем Сергеем Абгаряном.
38-летняя певица призналась в крахе своих супружеских отношений в передаче Юлии Барановской "Всё к лучшему" на Русском радио.
Ведущая поинтересовалась у Стоцкой, как они с мужем пережили период самоизоляции, когда запрещалось покидать стены дома.
Анастасия Стоцкая объяснила, что их пути с мужем разошлись два с половиной года назад. Именно тогда они решили жить отдельно.
Супруги официально расторгли брак, однако Сергей Абгарян остаётся замечательным отцом, который много времени уделяют общению с детьми.
В этой заботе Анастасия разглядела национальные черты супруга. У армян очень сильны родственные чувства.
Стоцкая в очередной раз объяснила, что её отношения с Филиппом Киркоровым не сложились из того, что он не выполнил своих обещаний. При этом певица призналась, что была влюблена в короля российской эстрады.
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