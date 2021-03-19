Певица Алекса беременна от фитнес-тренера

Выпускница "Фабрики звёзд" и экс-возлюбленная Тимати разместила в Instagram снимок с округлившимся животом.

31-летняя певица Алекса поделилась с подписчиками радостной новостью. Исполнительница хита "Где же ты?" ждёт первенства.

"В ожидании самого прекрасного и волнительного момента в жизни, Пришло время приятной суеты… Выбирать коляску, кроватку, покупать детские вещи…", — написала певица в микроблоге.

Отцом малыша, который скоро появится на свет, стал 26-летний фитнес-тренер Полины Гагариной Вячеслав Дайчев.

Мужчина, который ранее оставил свою беременную супругу, сделал Алексе предложение. Певица написала в своём микроблоге, что дала согласие на брак.

Потом поползли слухи о том, что влюбленные решили повременить с бракосочетанием. Сообщалось, что Алекса якобы отметила свадьбу.

"Как мило, легких родов вам. Всего самого светлого и позитивных эмоций", — написали фолловеры под постом Алексы.