Выпускница "Фабрики звёзд" и экс-возлюбленная Тимати разместила в Instagram снимок с округлившимся животом.
31-летняя певица Алекса поделилась с подписчиками радостной новостью. Исполнительница хита "Где же ты?" ждёт первенства.
"В ожидании самого прекрасного и волнительного момента в жизни, Пришло время приятной суеты… Выбирать коляску, кроватку, покупать детские вещи…", — написала певица в микроблоге.
Отцом малыша, который скоро появится на свет, стал 26-летний фитнес-тренер Полины Гагариной Вячеслав Дайчев.
Мужчина, который ранее оставил свою беременную супругу, сделал Алексе предложение. Певица написала в своём микроблоге, что дала согласие на брак.
Потом поползли слухи о том, что влюбленные решили повременить с бракосочетанием. Сообщалось, что Алекса якобы отметила свадьбу.
"Как мило, легких родов вам. Всего самого светлого и позитивных эмоций", — написали фолловеры под постом Алексы.
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