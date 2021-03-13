Журналисты Daily Mail поймали на лжи Меган Маркл и принца Гарри в интервью, которое они дали Опре Уинфри.
Свое разоблачение они сопроводили фотодоказательствами, данными досье и протокола королевских церемоний. Оказалось, что рассказ о "настоящей свадьбе", состоявшейся за три дня до официального торжества, вымысел. Как и то, что Маркл почти ничего не знала о жизни семьи своего избранника до предложения Гарри пожениться.
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