Меган Маркл соврала Опре Уинфри о свадьбе с Гарри

Журналисты Daily Mail поймали на лжи Меган Маркл и принца Гарри в интервью, которое они дали Опре Уинфри.

Свое разоблачение они сопроводили фотодоказательствами, данными досье и протокола королевских церемоний. Оказалось, что рассказ о "настоящей свадьбе", состоявшейся за три дня до официального торжества, вымысел. Как и то, что Маркл почти ничего не знала о жизни семьи своего избранника до предложения Гарри пожениться.