Ксения Собчак задела подписчиков шуткой про бедность

Ксения Собчак пытается делать остроумные ролики для TikTok. Журналистка потроллила свой крабовый бизнес, мимоходом оскорбив людей с низкими доходами.

В очередном своём интернет-творении Ксения Анатольевна решила поиронизировать над своим крабовым бизнесом и наглядно продемонстрировать, как выглядит бедность.

В представлении светской львицы символом бедности являются крабовые палочки, тогда как камчатский краб олицетворяет собой успех и процветание.

Собчак взяла тарелку с крабовыми палочками, прокомментировав свои действия словами, что "пробует бедность",

Подобные шутки оскорбили часть аудитории журналистки.

Пользователи восприняли самоироничный ролик как попытку задеть тех, кто не смог обеспечить себе финансовое благосостояние.

Ксению Анатольевну упрекнули в том, что она далека от представления о бедности, так как с младенчества воспитывалась в состоятельной семье.