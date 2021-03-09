Пригожин не верит в победу России на «Евровидении»

Иосиф Пригожин невысоко оценил шансы на победу представительницы России, певицы Manizha в песенном конкурсе "Евровидение-2021", сообщает RT.

Продюсер считает, что в песне "Russian women" нет ничего особенного, и шансы на победу в этом случае "совсем невысокие". Однако выбор страны все же назвал неплохим.

"Manizha как сама персона — достойная девочка, вопросов нет. Я смотрю на вещи всегда следующим образом: могло бы быть это в плеере, в моем треклисте, будут ли мои близкие слушать? Песня должна цеплять. С точки зрения отбора нашего исполнителя могло бы быть хуже. Это не самый худший вариант — в том смысле, что неожиданный. Хорошо, что мы не повторяемся", — сказал продюсер.