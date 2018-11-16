Суд развел юмористов Степаненко и Петросяна

Хамовнический суд удовлетворил требование юмориста о разводе с Еленой Степаненко. Об этом сообщил адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Жорин заметил, что теперь уже бывшая супруга Петросяна старалась затянуть расторжение брачного договора, однако ей это не удалось. Адвокат Петросяна заявил, что это стало маленькой, но важной победой.

Напомним, информация о том, что семья юмористов подала на развод, появилась в августе. Первой иск подала Елена Степаненко, она потребовала восемь из десяти совместно нажитых квартир, а также антиквариат и различные ценности, всего 80% имущества. Евгений Петросян ответил на требования встречным иском, предлагая поделить имущество поравну.

"Правда.Ру" держала читателей в курсе конфликта юмористов. Так, мы сообщали о том, что Елена Степаненко назвала процесс развода "житейским делом", а Евгений Петросян поделился в ролике на Youtube своими впечатлениями, назвав их "полнейшим расслаблением". Артисты пытались решить всё мирным образом, но обойтись без привлечения суда у них не получилось. Также "Правда.Ру" рассказывал, что совместно нажитое имущество Петросяна и Степаненко оценивается в 1,5 млрд рублей.

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