Певица, пережившая трагедию, предстала перед публикой преображённой.
Тишина в Instagram-аккаунте Марины Хлебниковой заставляла поклонников певицы очень волноваться за судьбу своего кумира.
Исполнительница периодически выходила на связь с аудиторией и сообщала, что с ней всё в порядке.
Беспокойство за Хлебникову было вызвано тем, что в 2018 году она похоронила супруга, который покончил с собой.
Волнение вызывало и то, что внешний вид Марины вызывал у её знакомых нехорошие подозрения. Так певец Шура был уверен, что певицу следует спасать. Он намеревался вести коллегу к своему наркологу.
Поклонники певицы вздохнули с облегчением, увидев 55-летнию Хлебникову на телевизионной передаче в хорошей форме, посвежевшей и помолодевшей.
"У меня отличное настроение, просто замечательное! Всем счастья!" — сказала Марина в передаче "Привет, Андрей!".
Певица исполнила на ТВ-шоу свой хит "Солнышко моё".
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