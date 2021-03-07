Марина Хлебникова поразила публику своим внешним видом

Певица, пережившая трагедию, предстала перед публикой преображённой.

Тишина в Instagram-аккаунте Марины Хлебниковой заставляла поклонников певицы очень волноваться за судьбу своего кумира.

Исполнительница периодически выходила на связь с аудиторией и сообщала, что с ней всё в порядке.

Беспокойство за Хлебникову было вызвано тем, что в 2018 году она похоронила супруга, который покончил с собой.

Волнение вызывало и то, что внешний вид Марины вызывал у её знакомых нехорошие подозрения. Так певец Шура был уверен, что певицу следует спасать. Он намеревался вести коллегу к своему наркологу.

Поклонники певицы вздохнули с облегчением, увидев 55-летнию Хлебникову на телевизионной передаче в хорошей форме, посвежевшей и помолодевшей.

"У меня отличное настроение, просто замечательное! Всем счастья!" — сказала Марина в передаче "Привет, Андрей!".

Певица исполнила на ТВ-шоу свой хит "Солнышко моё".