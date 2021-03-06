Алла Пугачёва публично призналась в любви Галкину

Изначально мало кто верил, что брак Примадонны и пародиста будет удачным, однако звёзды доказали крепость своих чувств.

Алла Пугачёва и Максим Галкин поженились десять лет назад. У звёздной четы родились очаровательные дети — Гарри и Лиза.

Супруги не часто проявляют свои чувства открыто, поэтому каждое признание особенно дорого фанатам артистов.

Максим Галкин опубликовал в Instagram серию снимков. Фотосессию юмористу сделал профессиональный фотограф.

На фотографиях 44-летний комик лучится оптимизмом.

Галкин попросил подписчиков выбрать из четырёх снимков наиболее удачный.

Фанаты юмориста стали высказывать своё мнение. Большим подарком для фолловеров стало то, что своё мнение выразила и Примадонна.

"Вторая и четвертая. Мой любимый", — написала Алла Борисовна. "Спасибо, любимая!" — ответил супруге Максим.