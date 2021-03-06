Изначально мало кто верил, что брак Примадонны и пародиста будет удачным, однако звёзды доказали крепость своих чувств.
Алла Пугачёва и Максим Галкин поженились десять лет назад. У звёздной четы родились очаровательные дети — Гарри и Лиза.
Супруги не часто проявляют свои чувства открыто, поэтому каждое признание особенно дорого фанатам артистов.
Максим Галкин опубликовал в Instagram серию снимков. Фотосессию юмористу сделал профессиональный фотограф.
На фотографиях 44-летний комик лучится оптимизмом.
Галкин попросил подписчиков выбрать из четырёх снимков наиболее удачный.
Фанаты юмориста стали высказывать своё мнение. Большим подарком для фолловеров стало то, что своё мнение выразила и Примадонна.
"Вторая и четвертая. Мой любимый", — написала Алла Борисовна.
"Спасибо, любимая!" — ответил супруге Максим.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Артистка, которую обвиняют в мошенничестве, не выдержала всеобщих нападок.