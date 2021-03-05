Михаила Ефремова, который получил семь лет лишения свободы за ДТП со смертельным исходом, в феврале этого года этапировали из колонии Белгородской области в Москву в СИЗО "Водник". Артиста вывозили в столицу, чтобы возобновить следствие по его делу.
Сообщалось, что обнаружились новые обстоятельства: актёра заподозрили в том, что он подкупал свидетелей.
Ефремова привлекли к следственным действиям по делу о лжесвидетельстве.
По сообщению "Бел. ру", артист вернулся в колонию в Белгородскую область. После пребывания в изоляторе на карантине Ефремов ведёт обычный образ жизни заключённого.
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