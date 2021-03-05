Михаил Ефремов вернулся в белгородскую колонию

Михаила Ефремова, который получил семь лет лишения свободы за ДТП со смертельным исходом, в феврале этого года этапировали из колонии Белгородской области в Москву в СИЗО "Водник". Артиста вывозили в столицу, чтобы возобновить следствие по его делу.

Сообщалось, что обнаружились новые обстоятельства: актёра заподозрили в том, что он подкупал свидетелей.

Ефремова привлекли к следственным действиям по делу о лжесвидетельстве.

По сообщению "Бел. ру", артист вернулся в колонию в Белгородскую область. После пребывания в изоляторе на карантине Ефремов ведёт обычный образ жизни заключённого.