Сергей Соседов прокомментировал "ссору" Пугачёвой и Киркорова

Музыкальный критик подверг сомнению информацию о конфликте Аллы Пугачёвой с Филиппом Киркоровым.

Ранее в Сети распространились слухи о том, что Примадонна и король российской эстрады находятся в ссоре, поэтому избегают друг друга на публичных мероприятиях.

"Это всё чушь, что они не общаются. Всегда они общались и будут общаться до конца дней. Мне просто смешно об этом говорить. Они общаются, как и раньше", — сказал критик в беседе с "Телепрограммой".

Соседов уверил, что встречи экс-супругов неизбежны, так как они вращаются в одном кругу.

Волну слухов о неприязненных отношениях звёзд спровоцировало высказывание Филиппа Киркорова в эфире шоу "Маска".

Исполнитель не упомянул имя Аллы Борисовны, когда вспомнил шоу "Новогодний аттракцион", которое вела в том числе Пугачёва.