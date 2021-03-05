Музыкальный критик подверг сомнению информацию о конфликте Аллы Пугачёвой с Филиппом Киркоровым.
Ранее в Сети распространились слухи о том, что Примадонна и король российской эстрады находятся в ссоре, поэтому избегают друг друга на публичных мероприятиях.
"Это всё чушь, что они не общаются. Всегда они общались и будут общаться до конца дней. Мне просто смешно об этом говорить. Они общаются, как и раньше", — сказал критик в беседе с "Телепрограммой".
Соседов уверил, что встречи экс-супругов неизбежны, так как они вращаются в одном кругу.
Волну слухов о неприязненных отношениях звёзд спровоцировало высказывание Филиппа Киркорова в эфире шоу "Маска".
Исполнитель не упомянул имя Аллы Борисовны, когда вспомнил шоу "Новогодний аттракцион", которое вела в том числе Пугачёва.
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