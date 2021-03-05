Маша Малиновская ранее заявила, что мужчины не правы, обвиняя женщин в меркантильности.
Светская львица объяснила, что для женщины финансовое состояние возлюбленного также важно, как для мужчины — красота женщины.
Иосиф Пригожин согласился, что в словах Малиновской есть здравое зерно.
"Если вы хотите, чтобы ваша жена была крутая, то вы должны соответствовать ей, тянуться, стремиться к ней", — отметил Иосиф Пригожин в интервью Пятому каналу.
При этом он объяснил, что красота — понятие относительное.
"У человека должен быть хороший внутренний мир. У некоторых некрасивых людей есть невероятная харизма. Я встречал потрясающих женщин, которые в общем понимании некрасивые, но у них фантастическая энергетика. То же самое бывает и у мужчин, я считаю, что все должны ухаживать за собой", — заявил музыкальный продюсер.
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