Буйнов оставит жену без подарка в Международный женский день

Артист рассказал, как считал каждую копеечку во времена своей юности.

Александр Буйнов вспомнил о разочаровании на любовном фронте, которое постигло его в школьные годы.

Девочка, которая ему нравилась, грубо с ним обошлась. От досады Буйнов выбросил из окна все деньги, которые он долгое время копил.

Позже он стал более удачливым в любовных отношениях, однако не баловал своих подруг подарками.

"Впрочем, своих женщин не баловал. В 16 лет бросил школу и с Градским уехал на работу в филармонию. Я познал цыганскую жизнь. Никаких условий у нас не было: мы жили в домах колхозника, работали за 4 рубля. Именно в это время у меня выработалось особое отношение к подаркам. Если я мог угостить девушку в советское время в ресторане, это уже было шикарным подарком", — цитирует слова Буйнова "Собеседник",

Привычка молодости распространилась и на супругу. Своей жене Алёне Буйновой он тоже не дарит подарки по одной простой причине — финансами в их семье распоряжается супруга.

"Я — подкаблучник-профессионал! Мы с моей Алёнкой живем уже 35 лет. Так получилось, что она управляет всеми финансовыми потоками в нашей семье. Я просто не знаю, что такое деньги, что и сколько стоит. Порой говорю ей: "Алён, я хочу сделать тебе подарок!" А в ответ слышу: "Только не это! Не надо!" Она знает, что я не разбираюсь в ценах и могу за огромную цену купить что-то совершенно не нужное. Поэтому я ей говорю: "Выбирай сама себе!", — объяснил свою позицию исполнитель.