Комментируя внешность Ларисы Гузеевой, хирург Александр Вдовин заявил, что актрисе нужна пластическая операция.

Специалист порекомендовал звезде обратиться за помощью к пластическому хирургу, чтобы исправить овал лица и избавиться от второго подбородка.

"От этой проблемы можно избавиться с помощью аппаратных процедур. Когда человек худеет, появление второго подбородка — не редкость. Гузеевой можно предложить малоинвазивную хирургическую подтяжку "фейс тайт," которая помогает отлично сократить кожный лоскут. У Гузеевой видно нависание кожи в области брылей слева и справа, а также второй подбородок. То есть Ларисе требуется проработать три зоны. После этого, если в подбородке останутся жировые отложения, их можно убрать с помощью процедуры липосакции", — пояснил Вдовин.