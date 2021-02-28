Двухлетняя дочь Леры Кудрявцевой уверена, что её мама — почтальон

Девочка выполняла задания педагога с очаровательным флегматизмом.

Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram занимательное видео.

На кадрах её маленькой дочке Маше педагог предложил выбрать из фигурок людей, олицетворяющих разные профессии, своих родственников.

На предложение выбрать профессию мамы девочка без раздумий выбрала чернокожую женщину-почтальона, а когда попросили выбрать профессию папы, она показала на мужчину-полицейского.

"Мама почтальон, папа полицейский. Ну как-то так", — подписала видео Лера Кудрявцева и оставила в комментарии смеющийся смайлик.

Подписчики вступились за девочку, объяснив взрослым, что задача была поставлена неверно, так как среди фигурок не было профессии телеведущей.

Другие предположили, что ребёнок был не далёк от истины.

"Так-то всё верно! Мама почтальон: доносит информацию до зрителей, так что всё правильно Машенька понимает", — объяснили фолловеры.