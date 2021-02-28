Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гузеева показала ненавистное фото, которое хотела уничтожить
Певица МакSим объяснила, откуда у неё шрам на переносице
Болгария отказалась от участия в учениях НАТО в Чёрном море
NI: "Давление Запада только укрепило позвоночник Путина"
Народная артистка РСФСР Людмила Лядова госпитализирована в Москве
У Минобороны плановые учения на Курилах. У Японии - интернет-война с РФ
Бойцовый петух зарезал хозяина ножом
Акция памяти Немцова: кому память, а кому - пиар
"Не понимаю": Большунов оценил санкции WADA

Николь Кидман ударили по лицу в Сиднейской опере

Шоу-бизнес » Зарубежный

Супруг голливудской актрисы не знал, как ему поступить в непонятной ситуации.

Николь Кидман ударили по лицу в Сиднейской опере

Муж Николь Кидман Кит Урбан рассказал, что посещение оперного театра закончилось для них с супругой неприятным инцидентом.

Поведение актрисы, которая громко аплодировала артистам на сцене, почему-то вывело из себя сидящего рядом со звёздной парой мужчину.

"Я оглянулся и увидел, что несколько человек встали, и подумал: "О, я тоже встаю". А потом мужчина позади меня просто ударил Ник по лицу программой спектакля", — рассказал Урбан.

Кит объяснил, что его обуревали двоякие чувства. С одной стороны он хотел наказать обидчика жены, а с другой не хотел ввязываться в конфликт.

Музыкант предположил, что неадекватный зритель ударил Кидман, потому что она его раздражала.

Заступиться за себя решила сама Кидман, которая вступила в словесную перебранку с незнакомым мужчиной. Конфликт закончился тем, что в оперу явились представители полиции. 

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Гузеева показала ненавистное фото, которое хотела уничтожить
Певица МакSим объяснила, откуда у неё шрам на переносице
Болгария отказалась от участия в учениях НАТО в Чёрном море
NI: "Давление Запада только укрепило позвоночник Путина"
Народная артистка РСФСР Людмила Лядова госпитализирована в Москве
У Минобороны плановые учения на Курилах. У Японии - интернет-война с РФ
Бойцовый петух зарезал хозяина ножом
Акция памяти Немцова: кому память, а кому - пиар
Белоруссия: что, где, как менять?
"Не понимаю": Большунов оценил санкции WADA
Популярное
Российский шоу-бизнес
Директор "Ленкома" озвучил зарплату вдовы Караченцова

Гонорар Людмила Поргина получает, несмотря на то, что давно не выходит на сцену.

Директор "Ленкома" озвучил зарплату вдовы Караченцова
Никогда не говори "никогда": Зеленский насмешил, а Байден разозлил Крым
Мир. Новости мира
Никогда не говори "никогда": Зеленский насмешил, а Байден разозлил Крым
Новости медицины
Обнаружен неожиданный эффект от употребления яблок
Российский шоу-бизнес
В Интернете появилось фото Ольги Бузовой без фильтров
Василий Амирджанов Москвичи выбирают памятник на Лубянке Василий Амирджанов Любовь Степушова Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам Любовь Степушова Светлана Таскаева Протесты в Армении: чего ожидать от развития ситуации? Светлана Таскаева
Новости спорта
"Не понимаю": Большунов оценил санкции WADA
Новости Украины
Украина финансирует "страну-агрессора", заявил Турчинов
Апина объяснила, почему Мурат Насыров покончил с собой
Российский шоу-бизнес
Апина объяснила, почему Мурат Насыров покончил с собой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников