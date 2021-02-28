Супруг голливудской актрисы не знал, как ему поступить в непонятной ситуации.
Муж Николь Кидман Кит Урбан рассказал, что посещение оперного театра закончилось для них с супругой неприятным инцидентом.
Поведение актрисы, которая громко аплодировала артистам на сцене, почему-то вывело из себя сидящего рядом со звёздной парой мужчину.
"Я оглянулся и увидел, что несколько человек встали, и подумал: "О, я тоже встаю". А потом мужчина позади меня просто ударил Ник по лицу программой спектакля", — рассказал Урбан.
Кит объяснил, что его обуревали двоякие чувства. С одной стороны он хотел наказать обидчика жены, а с другой не хотел ввязываться в конфликт.
Музыкант предположил, что неадекватный зритель ударил Кидман, потому что она его раздражала.
Заступиться за себя решила сама Кидман, которая вступила в словесную перебранку с незнакомым мужчиной. Конфликт закончился тем, что в оперу явились представители полиции.
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