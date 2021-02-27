ФАС накажет Моргенштерна и Альфа-Банк за клип "за 10 лямов"

В рекламном ролике усмотрели недопустимые нарушения.

ФАС России обвинила рэпера Моргенштерна и Альфа-Банк в нарушении закона "О рекламе"

В "Клипе за 10 лямов", шоумен в яркой музыкальной форме рассказывает о привилегированной карте банка,

В материалах ведомства отмечается, что певец употребляет на видео алкоголь, показывает неприличный жест, а также рекомендует несовершеннолетним попросить родителей или друзей оформить на них карту Альфа-Банка.

Маргенштерн называет банк лучшей финансовой организацией России, не приводя критериев сравнения.

Образ девушек в ролике, по мнению ФАС, не соответствует реальному облику сотрудников банка. На кадрах показаны девушки в откровенных нарядах и с ярким мейкапом.

Наказание грозит, как заказчику рекламного сообщения — Альфа-банку, так и исполнителю — рэперу Моргенштерну.