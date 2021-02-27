В рекламном ролике усмотрели недопустимые нарушения.
ФАС России обвинила рэпера Моргенштерна и Альфа-Банк в нарушении закона "О рекламе"
В "Клипе за 10 лямов", шоумен в яркой музыкальной форме рассказывает о привилегированной карте банка,
В материалах ведомства отмечается, что певец употребляет на видео алкоголь, показывает неприличный жест, а также рекомендует несовершеннолетним попросить родителей или друзей оформить на них карту Альфа-Банка.
Маргенштерн называет банк лучшей финансовой организацией России, не приводя критериев сравнения.
Образ девушек в ролике, по мнению ФАС, не соответствует реальному облику сотрудников банка. На кадрах показаны девушки в откровенных нарядах и с ярким мейкапом.
Наказание грозит, как заказчику рекламного сообщения — Альфа-банку, так и исполнителю — рэперу Моргенштерну.
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