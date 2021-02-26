Эпатажная звезда интернета решила обрушить свой гнев на всех представителей сферы услуг.
Блогер Дарья Зотеева, известная на просторах Сети как Инстасамка, повела себя буйно в ответ на просьбу водителя оплатить поездку до прибытия в пункт назначения.
Девушка опубликовала в Instagram скандальное видео.
По словам блогера, таксист остановился в каких-то дворах, заблокировал двери и отказался выпускать её из машины до оплаты.
С этого момента Дарья начала снимать инцидент на видео.
В ролике блогер требует выпустить её.
"Сейчас весь этот позор будет в интернете, я снимаю. У меня в Инстаграме 4 миллиона, я сейчас это выложу. Выпустите меня из машины прямо сейчас. Вы удерживаете меня. Мужчина, вы больной? Я сейчас разобью стекло", — говорит Инстасамка.
Она настаивала на том, что оплатит поездку только, когда её привезут по адресу. Водитель настаивает на немедленной оплате.
После этого Зотеева разбила окно автомобиля каким-то тяжёлым предметом.
На этом видео прерывается. Чем закончился конфликт, неизвестно.
Ранее Зотеева поскандалила с визажистами.
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