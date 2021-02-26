Бородина посоветовала малообеспеченным женщинам не рожать много детей

Экс-ведущая "Дома-2" призвала женщин быть благоразумнее.

Ксения Бородина решила объяснить самонадеянным женщинам, что они должны рассчитывать только на себя. Звезда ТВ уверена, что следует рожать столько детей, сколько женщина сможет воспитать самостоятельно без помощи мужа.

На такие размышления ведущую натолкнули письма от подписчиц, которые жалуются на то, что после ухода супруга остаются с детьми без средств к существованию.

Ксения Бородина укорила таких мамочек за беспечность.

"Женщина должна рожать столько, сколько сможет обеспечить сама! Я согласна с этим тезисом. Понятно, что каждая из нас хочет детей, желательно много, от любимого человека. И это нормально!!! Если думать оптимистично, то можно нарисовать красивую картинку, где все жили долго и счастливо, и даже в разводе мужчина остаётся заботливым отцом. Процент таких хэппи-эндов крайне мал", — написала Ксения в Instagram.

Бородина уверена, что надеяться на мужа не стоит, потому что он может уйти, заболеть или умереть.

"Вариантов масса, и в каждом из них на руках у женщины остаются её дети, которые хотят есть каждый день, им нужно обеспечить образование, дать старт. Поэтому я считаю, что женщина в первую очередь должна рассчитывать на свои силы. А сможет ли она вытянуть, поднять и дать всё необходимое своим детям сама? Есть ли у неё навыки работы? Что она умеет? Самодостаточна ли?", — выразила телеведущая свою мысль.

Многие подписчицы поддержали точку зрения Ксении, однако некоторые сделали замечания, полные горькой иронии.

"Если в России будут рожать детей только те, кто может достойно их обеспечить, то государство вымрет", — написали комментаторы под постом.