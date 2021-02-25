Дочь Успенской прилетела в Москву на день рождения матери

Произошло трогательное воссоединение матери и дочери.

Любовь Успенская объяснила, что её 67-й день рождения стал для неё самым счастливым.

Из США в столицу вернулась её дочь Татьяна Плаксина, которая ранее обвиняла мать в жестоком обращении.

Материнская любовь оказалась сильнее всех разногласий. Певица с радостью приняла свою наследницу.

"Были моменты, когда я в разгар всего происходящего, всего этого хаоса в моей жизни, несчастья, должна была ехать на Дальний Восток… Казалось, не смогу выйти на сцену после крупной ссоры со сбежавшей в прошлом году дочерью Татьяной… Я стояла перед началом концерта за кулисами без сил. Но тут прозвучала музыка, я вышла на сцену и вдруг почувствовала, что пою лучше, чем раньше. Сцена, концерт меня просто преображают, и мне уже не страшно", — рассказала о своих переживаниях Успенская в интервью ФАН.

Татьяна Плаксина не стала гостьей на шумном празднике, предпочитая разделить с матерью тихую радость по поводу воссоединения после долгой разлуки. В качестве подарка Татьяна пишет маме картину.

"Это будет один из лучших моих дней рождения. Я рада, что смогла вернуть ребенка, и даже не мечтала, что это случится именно в день рождения", — объяснила Любовь Залмановна.