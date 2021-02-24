Лолита Милявская пожаловалась на панические атаки

Нервы у певицы сдают, так как она попала в стрессовую ситуацию.

Испытанием на прочность стала для Лолиты Милявской роль Агафьи Тихоновны в спектакле "Женитьба" Юрия Грымова.

Премьера постановки состоится 24 и 25 февраля в московском театре "Модерн".

Исполнительница объяснила, что изнурительные репетиции негативно подействовали на её эмоциональное состояние.

"У меня реально панические атаки. Сумка сейчас похожа на большую аптечку, где есть все виды успокоительных капель. До выхода не могу сама справиться, сердце бешено колотится. Бывает, даже забываю текст, но партнёры придумывают аналогии, которые срабатывают. Пока имею на это право, потому что первое время нервяк", — цитирует Милявскую портал "СтарХит".

По словам певицы, артисты помогали ей постигать азы драматической профессии.

"Друзья по шоу-бизнесу мне по телефону говорят: "Я тоже так хочу". А я им: "Мечтайте аккуратно, сначала лучше об эпизоде, а не о главной роли. В театре не прячутся за технологии. Тут ты либо какашка, либо большой артист", — объяснила певица.