Поклонники обеспокоены состоянием здоровья Бориса Корчевникова

Ведущий программы "Судьба человека" перенес операцию на мозге, что заставляет фанатов переживать за здоровье любимого телеведущего.

Борис Корчевников всячески избегает тем, связанных со здоровьем. Звезда ТВ всегда сохраняет бодрость духа, заражая окружающих оптимизмом.

Подписчики, однако, придирчиво всматриваются в каждый снимок ведущего.

Новое фото Корчевникова заставило публику поинтересоваться его самочувствием.

Особенно напугало фанатов опухшее лицо Бориса и круги под глазами.

"Какой-то вы тут опухший, глаз почти не видно!", — выразили своё мнение подписчики. "Борис, что с вами? Неужели болезнь вернулась?" — пишут под снимком обеспокоенные фолловеры.