Сын Королёвой показал танец на пилоне под песню "Дельфин и русалка"

Парень создал ремикс на хит Наташи Королёвой и Игоря Николаева.

Сын певицы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко Архип демонстрирует талант, унаследованный, вероятно, от отца.

19-летний парень опубликовал в своём Instagram-аккаунте интересное видео. Молодой человек предстал с голым торсом на пилоне. Танец поддержала 20-летняя возлюбленная Архипа — Мелисса.

Пара исполнила танец под трек, который в январе 2021 года наследник певицы и стриптизёра переписал на современный манер. Влюблённая парочка очень органично исполнила танец под лирическую песню "Дельфин и русалка".

Архип и Мелисса заявили о своих серьёзных отношениях. Молодой человек в День святого Валентина надел на безымянный палец своей избранницы кольцо.