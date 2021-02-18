Парень создал ремикс на хит Наташи Королёвой и Игоря Николаева.
Сын певицы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко Архип демонстрирует талант, унаследованный, вероятно, от отца.
19-летний парень опубликовал в своём Instagram-аккаунте интересное видео. Молодой человек предстал с голым торсом на пилоне. Танец поддержала 20-летняя возлюбленная Архипа — Мелисса.
Пара исполнила танец под трек, который в январе 2021 года наследник певицы и стриптизёра переписал на современный манер. Влюблённая парочка очень органично исполнила танец под лирическую песню "Дельфин и русалка".
Архип и Мелисса заявили о своих серьёзных отношениях. Молодой человек в День святого Валентина надел на безымянный палец своей избранницы кольцо.
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