Аркадий Укупник объяснил, из-за чего на него обиделся Киркоров

Певец и композитор вспомнил давнюю обиду короля российской эстрады.

Аркадий Укупник рассказал, как познакомил Аллу Пугачёву с Сергеем Челобановым. У Примадонны завязался роман с композитором, который, однако, не продлился долго.

Алла Пугачёва обратила внимание на Филиппа Киркорова, с которым у неё завязывались близкие отношения.

По словам Укупника, его вторая супруга Марина была необычной девушкой. Она однажды позволила себе нелестно высказаться о Филиппе Киркорове.

"Через несколько лет моя вторая жена сказала Пугачевой: "Как ты могла променять такого талантливого человека, как Челобанов, на Киркорова?" Об этом разговоре узнал Киркоров. Филипп со мной долго не общался", — объяснил Укупник в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Композитор вспомнил, что помириться с Филиппом Бедросовичем им удалось только после того, как он написал песню "Милая". Хит принёс Киркорову успех, поэтому все прежние разногласия были забыты.