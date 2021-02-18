Телеведущий рассказал о том, что у них с сыном есть разница во взглядах на материальный аспект жизни.
32-летний Кирилл Нагиев служит в Театре имени Ленсовета и получает заработную плату в размере 20 тысяч рублей.
Несмотря на такой скромный гонорар, у Нагиева-младшего есть существенные плюсы в работе. По словам отца, сын играет главные роли в театре.
"У нас с Кириллом разные подходы к жизни и творчеству. Ему нравится работать за двадцать тысяч в театре и играть там семь главных ролей. Я в его возрасте не мог себе этого позволить, а сейчас уже и не хочу, — передаёт слова Нагиева Teleprogramma.pro.
Дмитрий признался, что они с сыном часто обсуждают проекты, в которых участвует Нагиев. Кирилл не скупится на критику и не всегда соглашается с советами, которые даёт ему отец.
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