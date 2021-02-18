Нагиев прокомментировал участие Крида в шоу "Голос. Дети"

Бессменный ведущий шоу "Голос" Дмитрий Нагиев выразил своё мнение по поводу того, что 26-летний исполнитель получил статус наставника.

Дмитрия Нагиева смутило то, что в жюри музыкального шоу посадили столь молодого артиста.

"Считаю, он еще ничего не сделал в жизни, чтобы так называться. В свои 26 лет ему самому есть чему поучиться. Слово "наставник" для детей все-таки важное, этот человек может определить дальнейшую судьбу. Мне кажется, Егор должен доказать дальнейшей жизнью, а не несколькими годами на эстраде, что имеет право так называться", — рассказал Дмитрий изданию "Антенна-Телесемь".

При этом Нагиев признаёт, что рейтинги шоу вырастут благодаря участию в проекте Егора Крида.

"Как у работника телевизионной системы, у меня одно мнение: как здорово, что там появился Егор Крид, как у человека — совсем другое", — объяснил Дмитрий.