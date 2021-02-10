Павловский ответил на вопрос об отношениях Путина с Кабаевой

Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.

Глеб Павловский принял участие в YouTube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?".

— У Путина есть роман с Алиной Кабаевой? — спросила Шихман у бывшего политического консультанта президента. — Ни в одну эпоху я свечку не держал. Каждую новость человек, имеющий дело с новостями, сразу проверяет на чёт и нечёт… Я не интересовался, но да, более вероятно, что это так, наверное. Но это ничего не добавляет и не отнимает в моём представлении о нём, — объяснил Глеб Олегович.

Павловский объяснил, что в России лидерам необходимо прятать своих женщин.

Ошибка Михаила Горбачёва, по его словам, заключалась в том, что он демонстрировал Раису Максимовну.