Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.
Глеб Павловский принял участие в YouTube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?".
— У Путина есть роман с Алиной Кабаевой? — спросила Шихман у бывшего политического консультанта президента.
— Ни в одну эпоху я свечку не держал. Каждую новость человек, имеющий дело с новостями, сразу проверяет на чёт и нечёт… Я не интересовался, но да, более вероятно, что это так, наверное. Но это ничего не добавляет и не отнимает в моём представлении о нём, — объяснил Глеб Олегович.
Павловский объяснил, что в России лидерам необходимо прятать своих женщин.
Ошибка Михаила Горбачёва, по его словам, заключалась в том, что он демонстрировал Раису Максимовну.
"У нас нельзя, потому что жена превращается в улику", — объяснил политтехнолог.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.