Вокруг предстоящего концерта рэпера Гуфа в Донецке назревает скандал. С критикой организаторов выступления хип-хоп исполнителя выступила депутат Народного совета ДНР Анастасия Селиванова.
Согласно афише, выступление Гуфа состоится 20 февраля в одном из ресторанов Донецка. Стоимость входного билета на мероприятие - 5 тыс. рублей.
Депутат Селиванова в своём Telegram-канале отметила, что Гуф ведёт пропаганду употребления наркотиков, нецензурно выражается. За рэпером тянется шлейф скандалов. В частности в 2018 году он был задержан в Красноярске за употребление кокаина и марихуаны.
Селиванова возмутилась, что на афише нет знака "18+". Кроме того, по её словам, рэпер имеет связи с Украиной.
"Ни чести, ни совести... Гуфу и Ко просто очень нужны деньги", - резюмировала своё сообщение Селиванова.
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