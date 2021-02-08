В ДНР недовольны приездом Гуфа из-за его фотографии с ВСУ

Вокруг предстоящего концерта рэпера Гуфа в Донецке назревает скандал. С критикой организаторов выступления хип-хоп исполнителя выступила депутат Народного совета ДНР Анастасия Селиванова.

Согласно афише, выступление Гуфа состоится 20 февраля в одном из ресторанов Донецка. Стоимость входного билета на мероприятие - 5 тыс. рублей.

Депутат Селиванова в своём Telegram-канале отметила, что Гуф ведёт пропаганду употребления наркотиков, нецензурно выражается. За рэпером тянется шлейф скандалов. В частности в 2018 году он был задержан в Красноярске за употребление кокаина и марихуаны.

Селиванова возмутилась, что на афише нет знака "18+". Кроме того, по её словам, рэпер имеет связи с Украиной.

В ноябре 2020 года в Киеве был открыт брендовый магазин одежды, которую представляет Гуф.

31 января Гуф анонсировал концертный тур по восьми городам Украины.

На сайте Гуфа хранится фотография, на которой рэпер находится в окружении солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ).