Стало известно, кому достанется квартира бездетного Виктюка

Знаменитый режиссёр скончался осенью 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Роман Виктюк скончался в возрасте 84-лет, не оставив после себя прямых наследников.

Похоронили именитого театрального деятеля в семейном склепе на Украине.

Роман Григорьевич оставил после себя солидное наследство, в том числе элитную двухкомнатную квартиру в престижном районе Москвы.

Дом №4 по Тверской улице, где расположено жильё Виктюка, относится к объекту культурного наследия. Здание, в котором когда-то жил сын Иосифа Сталина Василий, расположено недалеко от Кремля. Стоимость недвижимости оценивается в 50 миллионов рублей.

В Сети стали множится слухи о том, что квартира, которую подарил Виктюку Юрий Лужков, отойдёт государству.

Родственники Романа Григорьевича прокомментировали данные слухи.