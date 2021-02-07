Знаменитый режиссёр скончался осенью 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Роман Виктюк скончался в возрасте 84-лет, не оставив после себя прямых наследников.
Похоронили именитого театрального деятеля в семейном склепе на Украине.
Роман Григорьевич оставил после себя солидное наследство, в том числе элитную двухкомнатную квартиру в престижном районе Москвы.
Дом №4 по Тверской улице, где расположено жильё Виктюка, относится к объекту культурного наследия. Здание, в котором когда-то жил сын Иосифа Сталина Василий, расположено недалеко от Кремля. Стоимость недвижимости оценивается в 50 миллионов рублей.
В Сети стали множится слухи о том, что квартира, которую подарил Виктюку Юрий Лужков, отойдёт государству.
Родственники Романа Григорьевича прокомментировали данные слухи.
"Впервые слышу, что квартира Романа Григорьевича не была приватизирована. Все документы были оформлены, жилье — в собственности. Наследницами Романа Григорьевича по-прежнему являются две его родные сестры — Кристина и Данута. Это мои бабушки", — объяснила внучатая племянница режиссёра Екатерина Виктюк в интервью "Комсомольской правде".
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.