Газманов забанил сторонников Навального, а потом за них помолился

Певец обратился к ветерану войны, которого оскорбил оппозиционер, однако ошибся в его отчестве.

Главный "есаул" страны вскоре исправился, объяснив, что это не меняет сути дела.

В своём посте в Twitter-аккаунте Олег Газманов назвал Алексея Навального своим личным врагом и врагом всей стране.

Этот пост не вызвал одобрения подписчиков исполнителя.

Олега Михайловича расстроили нападки фоловверов, поэтому он решил выразить свою позицию на языке рифмы.