Певец обратился к ветерану войны, которого оскорбил оппозиционер, однако ошибся в его отчестве.
Главный "есаул" страны вскоре исправился, объяснив, что это не меняет сути дела.
В своём посте в Twitter-аккаунте Олег Газманов назвал Алексея Навального своим личным врагом и врагом всей стране.
Этот пост не вызвал одобрения подписчиков исполнителя.
Олега Михайловича расстроили нападки фоловверов, поэтому он решил выразить свою позицию на языке рифмы.
"Я сегодня утром ранним
Встал, размялся и "забанил"
Всех (немногих) "навальнистов"
Тех, кто злобно матерился
И за них же помолился...", — написал Газманов в Твиттере.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.