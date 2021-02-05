Барановская объяснила, зачем просила Аршавина баловать дочь

Ведущая "Модного приговора" аргументировала свою просьбу окружать ребёнка роскошью.

Юлия Барановская рассказала, что настояла на том, чтобы Андрей Аршавин купил годовалой дочке подвески с бриллиантами на шею.

Футболист был против такого подарка, так как не понимал, зачем такой крохе ювелирные украшения.

Барановская доходчиво объяснила Аршавину, что это нужно для будущего психологического комфорта девочки.