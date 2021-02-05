Ведущая "Модного приговора" аргументировала свою просьбу окружать ребёнка роскошью.
Юлия Барановская рассказала, что настояла на том, чтобы Андрей Аршавин купил годовалой дочке подвески с бриллиантами на шею.
Футболист был против такого подарка, так как не понимал, зачем такой крохе ювелирные украшения.
Барановская доходчиво объяснила Аршавину, что это нужно для будущего психологического комфорта девочки.
"Девочка должна вырасти с этим ощущением, чтобы потом условный Петя Иванов, который ей первый раз в жизни подарит цветы, не свел ее с ума только тем, что уделил минимальное внимание! Чтобы она тех, кто относится без настоящей заботы, восхищения, уважения, вообще не воспринимала. И именно папа должен быть примером такого отношения", — рассказала Юля порталу teleprogramma. pro.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...