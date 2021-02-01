Скандально известный блогер Лена Миро высказалась о новой волне популярности умершей Юлии Началовой.
Напомним, недавно даже вышел документальный фильм, в который включили голосовые сообщения артистки незадолго до её смерти. Миро считает, что родственники не просто так разрешили использовать эти материалы при создании фильма, а за вознаграждение.
"Любимица всех жирных баб, считающих себя отчего-то девочками, святая Началова даже заговорила с того света. Выпустили целый фильм, вывалив голосовые сообщения покойницы перед смертью. Продюсерка заявила, что переписки и сообщения от покойной озвучили с согласия ее родителей", — написала Миро.
Супруги с готовностью скинули с себя одежду в присутствии журналиста.