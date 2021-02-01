Миро назвала Началову "любимицей всех жирных баб"

Скандально известный блогер Лена Миро высказалась о новой волне популярности умершей Юлии Началовой.

Напомним, недавно даже вышел документальный фильм, в который включили голосовые сообщения артистки незадолго до её смерти. Миро считает, что родственники не просто так разрешили использовать эти материалы при создании фильма, а за вознаграждение.