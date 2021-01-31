Юморист опубликовал скрины сообщений, в которых ему и его семье желают смерти.
Семён Слепаков, который разгневал интернет-пользователей своими стихотворениями, в которых критикует митингующих, поиронизировал над уровнем тех, кто его оскорбляет.
Комик отмечает здравую аргументацию и доброжелательное отношение к оппоненту в дискуссиях.
"Надеюсь, в прекрасной России будущего эти достойные люди займут руководящие должности, возглавят непредвзятые демократические СМИ, проникнут во все сферы, переживающие кризис и уверенно поведут нас в еще более прекрасную Россию будущего. Правда я этого уже не увижу, так как буду показательно висеть на площади, предварительно зараженный спидом", — написал Слепаков в Instagram.
Стихотворец объяснил, что не жалеет, что опубликовал свои рифмованные творения, так как они помогли ему лучше понять, что происходит в России настоящего.
"Чувствую себя как хирург, который вскрыл огромный гнойник. Интересный был опыт, спасибо", — подытожил свои мысли Слепаков.
Аркадий Ротенберг объяснил, что часто путешествует по России и находит "инвестиционно привлекательные" места.