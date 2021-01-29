Поклонникам выдающегося артиста сообщили, где и когда они смогут отдать дань уважения актёру.
Проводить народного артиста СССР в последний путь можно будет первого февраля. Церемония прощания с Василием Лановым состоится в театре имени Вахтангова, в котором актёр служил шестьдесят лет своей жизни.
"Прощание с народным артистом СССР Василием Семёновичем Лановым пройдет 1 февраля с 10:00 до 12:00 в Театре Вахтангова. Василий Лановой будет похоронен на Новодевичьем кладбище", — сообщается на официальном аккаунте театра.
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