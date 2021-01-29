Определено время и место прощания с Василием Лановым

Поклонникам выдающегося артиста сообщили, где и когда они смогут отдать дань уважения актёру.

Проводить народного артиста СССР в последний путь можно будет первого февраля. Церемония прощания с Василием Лановым состоится в театре имени Вахтангова, в котором актёр служил шестьдесят лет своей жизни.

"Прощание с народным артистом СССР Василием Семёновичем Лановым пройдет 1 февраля с 10:00 до 12:00 в Театре Вахтангова. Василий Лановой будет похоронен на Новодевичьем кладбище", — сообщается на официальном аккаунте театра.

Многие звёзды выразили соболезнования родным и близким актёра, который скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, 28 января.