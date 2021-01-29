Сын Никаса Сафронова хочет, чтобы Бузова родила от него ребёнка

Лука Затравкин рассказал, что отец не одобрил его желание познакомиться с экс-ведущей "Дома-2".

Сын художника Никаса Сафронова возмущён тем, что Давид Манукян не сумел сделать Ольгу Бузову счастливой. Он считает, что в разрыве виноват именно Дава.

Пианист, который весит 250 килограмм, объяснил, что сам испытывает симпатию к поющей ведущей.

Лука вспомнил, что его отец скептически относится к Ольге Бузовой, поэтому он не говорил ему о своём желании пообщаться со звездой.

"Наше счастье вполне возможно, но нам надо пообщаться. Я не исключаю, что Ольга может завоевать мое сердце — большое и трепещущее, хоть оно в данный момент и занято. Могу сказать ей и всем охотницам за моим сердцем: оно может принадлежать одной женщине, — объяснил Затравкин в интервью "Собеседнику".

Лука признался, что готов отдать Ольге Бузовой даже свой биоматериал, чтобы она смогла родить ребёнка с хорошей генетикой. Молодой человек недавно сдал семя на хранение в банк.