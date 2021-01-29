Жена Валерия Сюткина раскрыла тайну рождения своего ребёнка

Артист долгое время игнорировал вопросы по поводу прибегали ли они с женой к услугам суррогатной матери.

Валерий Сюткин стал отцом в четвертый раз в середине 2020 года. У 62-летнего певца родился сын, которого назвали Лео.

Исполнитель лично присутствовал на родах. Сразу же после появления на свет малыша стали множится слухи о том, что супруги снова стали родителями, прибегнув к достижениям современной медицины, возложив миссию выносить ребёнка на суррогатную мать.

Валерий Сюткин объяснил, что не видит смысла скрывать этот факт.

"Мы не скрываем, что родили с помощью ЭКО", — сказал Сюткин в интервью журналу "Караван историй".

Виола, супруга Валерия Миладовича, подробно рассказала о рождении сына. Женщина призналась, что две её попытки забеременеть естественным путём закончились неудачами.