Артист долгое время игнорировал вопросы по поводу прибегали ли они с женой к услугам суррогатной матери.
Валерий Сюткин стал отцом в четвертый раз в середине 2020 года. У 62-летнего певца родился сын, которого назвали Лео.
Исполнитель лично присутствовал на родах. Сразу же после появления на свет малыша стали множится слухи о том, что супруги снова стали родителями, прибегнув к достижениям современной медицины, возложив миссию выносить ребёнка на суррогатную мать.
Валерий Сюткин объяснил, что не видит смысла скрывать этот факт.
"Мы не скрываем, что родили с помощью ЭКО", — сказал Сюткин в интервью журналу "Караван историй".
Виола, супруга Валерия Миладовича, подробно рассказала о рождении сына. Женщина призналась, что две её попытки забеременеть естественным путём закончились неудачами.
"Две предыдущие беременности закончились плохо. Это стало сильным стрессом, с последствиями которого пришлось долго справляться, и тогда мы приняли решение прибегнуть к ЭКО. Всё случилось не сразу, на это ушло три года. Мой врач сказала: мало настолько же решительных женщин, как ты", — объяснила Виола.
Андрей Миронов рассказал, кто такой Навальный и в чём ошибки наших властей, а также провёл исторические параллели.