Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Экс-канцлер Германии: Берлин и Москва должны выстроить партнёрство
Госдеп, Навальный, санкции: рубль снова в "красной зоне"
1068 рублей в день: Росстат оценил толщину кошельков россиян
Студентов эвакуировали из-за пожара в общежитии на Сахалине
В США журналисту "светит" 10 лет тюрьмы за мемы на демократов
Анн Линде: оппозиция Белоруссии не выступает "против РФ или за ЕС"
Япония поделится деньгами с Украиной на поддержку здравоохранения
Герхард Шрёдер высказался о "танцах" вокруг "СП-2" из-за Навального
В США вышла книга о том, как КГБ завербовал Трампа 40 лет назад

Ксения Собчак рассказала, как её чуть не разорили брокеры

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналистка послушалась советов "людей с первых строчек Forbеs" и очень пожалела об этом.

Ксения Собчак рассказала, как её чуть не разорили брокеры

Ксения Собчак вспомнила, как чуть было не лишилась кровно заработанных семнадцати миллионов рублей.

Ведущая объяснила, что доверилась рекомендациям крупных финансовых магнатов, однако её попытка приумножить своё состояние едва не закончилась крупным крахом.

"Я подписываю какой-то договор. Они: "Мы вот вам на 250 тысяч все это купили". А потом оказалось, что они мне взяли, не сказав мне об этом, "с плечом", как они это называют. То есть мало того, что взяли мои 250 тысяч, я еще взяла кредит на 250. И когда случился маржин-колл (брокеры потребовали внести дополнительные денежные средства — Прим. ред.). Я думаю: какой маржин-колл, если я вообще не беру в кредит, и мне не нравится находиться в этой ситуации. Я устроила страшный скандал, я дошла до руководства!" — поделилась свои печальным опытом Собчак в беседе с Дмитрием Толстяковым на Youtube-канале "Школа безопасных инвестиций".

Ксении Анатольевне удалось добиться того, чтобы сделку отменили. Более того, она настояла на увольнении брокеров, которые за спиной у вкладчиков проделывают такие рискованные операции.

 

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Анн Линде: оппозиция Белоруссии не выступает "против РФ или за ЕС"
Милохин подружился с сестрёнкой, о существовании которой узнал недавно
Япония поделится деньгами с Украиной на поддержку здравоохранения
Герхард Шрёдер высказался о "танцах" вокруг "СП-2" из-за Навального
В США вышла книга о том, как КГБ завербовал Трампа 40 лет назад
Польский эксперт увидел признаки шизофрении в политике Байдена
Трамп пообещал помочь республиканцам стать большинством в Конгрессе
Россия вновь стала сверхдержавой, признал экс-глава МИД Дании
Европа и Америка в буквальном смысле отдаляются друг от друга
Семь соцсетей заплатят штрафы за неудаление призывов к протестам
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Навальный пошёл ва-банк

Андрей Миронов рассказал, кто такой Навальный и в чём ошибки наших властей, а также провёл исторические параллели.

Навальный пошёл ва-банк
ИноСМИ: "Санкции не работают, как быть с Путиным?"
Мир. Новости мира
ИноСМИ: "Санкции не работают, как быть с Путиным?"
Политика. Новости и аналитика
Навального просьба не беспокоить: "Дворец Путина" стал лотом на ЦИАН
Зарубежный
Обращение Ди Каприо к Байдену вызвало бурную реакцию американцев
Игорь Буккер Министр обороны США стал третьим исключением Игорь Буккер Любовь Степушова Путинология в США вышла на новые рубежи Любовь Степушова Василий Амирджанов В детсадах занялись воспитанием патриотических чувств Василий Амирджанов
Комментарии
Россияне увеличили траты на базовые продукты в январе
Навальный пошёл ва-банк
Россияне увеличили траты на базовые продукты в январе
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Путинология в США вышла на новые рубежи
Путинология в США вышла на новые рубежи
Возле "Матросской тишины" задержали несколько человек
Алексей Навальный. Возвращение "блудного попугая"
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
У Токио есть план? Япония возьмет под прицел российский Дальний Восток
СМИ опошляют таинственные явления
У Токио есть план? Япония возьмет под прицел российский Дальний Восток
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Путинология в США вышла на новые рубежи
Губернатор объяснил, почему лишил "Тамбов" финансирования
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Путинология в США вышла на новые рубежи
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников