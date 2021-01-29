Журналистка послушалась советов "людей с первых строчек Forbеs" и очень пожалела об этом.

Ксения Собчак вспомнила, как чуть было не лишилась кровно заработанных семнадцати миллионов рублей.

Ведущая объяснила, что доверилась рекомендациям крупных финансовых магнатов, однако её попытка приумножить своё состояние едва не закончилась крупным крахом.

"Я подписываю какой-то договор. Они: "Мы вот вам на 250 тысяч все это купили". А потом оказалось, что они мне взяли, не сказав мне об этом, "с плечом", как они это называют. То есть мало того, что взяли мои 250 тысяч, я еще взяла кредит на 250. И когда случился маржин-колл (брокеры потребовали внести дополнительные денежные средства — Прим. ред.). Я думаю: какой маржин-колл, если я вообще не беру в кредит, и мне не нравится находиться в этой ситуации. Я устроила страшный скандал, я дошла до руководства!" — поделилась свои печальным опытом Собчак в беседе с Дмитрием Толстяковым на Youtube-канале "Школа безопасных инвестиций".