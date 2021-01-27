Актёр рассказал, что в его представлении доводит до серийных убийств.
Максим Виторган опубликовал милый пост в в Instagram.
Актёр пояснил, на что он готов ради любви к сыну. Заботливый отец признался, что ему пришлось преодолеть себя, чтобы "вступить в кружок "Умелые ручки".
На снимке запечатлён сын Виторгана и Ксении Собчак Платон. Четырёхлетний мальчик держит в руках модель самолёта. Актёр объяснил, чего ему стоило собрать с сыном макет авиатехники.
"Всё детство я бегал от моделирования! Был уверен, что мелкая моторика доводит до серийных убийств. И вот на старости лет оно меня настигло. Кое-кому очень понадобился жёлтый самолёт с пропеллером… Няня, увидев коробку, уволилась. Мама не без лёгкого злорадства сказала: «Хочу посмотреть, как вы это будете собирать!…». И вот половина работы позади. Да, глаз дёргается. Но все живы. Посуда и Мебель целы. Правда, впереди шасси и покраска…", — написал в своём микроблоге Виторган.
Интернет-пользователи оценили отцовский подвиг Максима.
"Живы — не каждому удалось бы выжить. Достойный результат и безупречное описание, эффект присутствия", — прокомментировали пост подписчики актёра.
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