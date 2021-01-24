Монеточка показала, что она беременна

Певица опубликовала снимок, где она гладит объёмный животик.

На фото Лиза Гырдымова (настоящее имя Монеточки сфотографирована у окна. Молодая супруга нежно обнимает довольно внушительный живот.

"Помогите выбрать пол ребёночка", — подписала Лиза снимок.

Подписчики были немало удивлены такому стремительному развитию событий.

В январе этого года девушка сообщила о своём замужестве. Избранником Лизы стал её соратник по творчеству музыкант Виктор Исаев.

Недавно 22-летня певица публиковала видео со своего свадебного торжества. На кадрах не было намёка на такой большой срок беременности.