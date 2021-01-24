Певица опубликовала снимок, где она гладит объёмный животик.
На фото Лиза Гырдымова (настоящее имя Монеточки сфотографирована у окна. Молодая супруга нежно обнимает довольно внушительный живот.
"Помогите выбрать пол ребёночка", — подписала Лиза снимок.
Подписчики были немало удивлены такому стремительному развитию событий.
В январе этого года девушка сообщила о своём замужестве. Избранником Лизы стал её соратник по творчеству музыкант Виктор Исаев.
Недавно 22-летня певица публиковала видео со своего свадебного торжества. На кадрах не было намёка на такой большой срок беременности.
"Пельменями объелась наверно", — предположили подписчики.
"Это шутка?", — вопрошают ошарашенные поклонники певицы.
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