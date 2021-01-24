Любовь Успенская обвинила своего мужа в роскошный жизни за её счёт

Сейчас королева русского шансона очень жалеет о том, что в своё время не заключила брачный контракт. Любовь Успенская призналась, что 30 лет обеспечивала роскошной жизнью своего мужа, а теперь он хочет отобрать половину её имущества.

"Завещание надо делать обязательно. Содержание своего разглашать не буду. Если бы я была поумнее, то заключила бы с мужем в свое время брачный контракт. Он 30 лет меня использовал. Пожил за мой счет, а теперь он хочет все делить", — заявила певица.

Сейчас Александр Плаксин проживает в США и предъявляет права на элитную недвижимость артистки.